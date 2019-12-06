Oyuncu Ceren Hindistan hafızasını sildirdiğini itiraf etti!

Kızı Arya'yı kucağına aldıktan sonra ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, bu süreçte tedaviyi araştırıp yaptırdığını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ceren Hindistan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

'KALP PİLİ VE STENDİ OLAN KİŞİLERE YAPILMIYOR'

Vücudunda herhangi bir protez, diş implantı, diş protezi, kalp pili ve stendi olan kişilere yapılmıyor.""Bir yıl önce keşfettim ve yaptırdım. Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan. Tavsiye ederim.

TMS TEDAVİSİ NEDİR?

Amerika'da 12-13 yıldır uygulanan tedavi; kişinin yoğun duygusal anılarla başa çıkmasına yardımcı olup beynin mantık ve duygu tarafını dengeliyor.

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

Ceren Hindistan (d. 27 Şubat 1989 Ankara), Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu. Filmlerde ve dizilerde oynamaktadır.Ceren Hindistan 2014 yılında iş Ada'mı Ümit Aslan ile bir ilişkiye başlamış imam nikahı kıymış ve bu ilişkiden Temmuz 2015 te bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Eşi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016 da ayırmıştır.