Oyuncu Ceren Erginsoy'un eşi ve kızı darp edildi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ceren Erginsoy, Twitter hesabından video paylaşarak İstanbul Caddebostan sahilinde bisiklet yolu üzerinde piknik yapanları uyaran eşi ve kızının darp edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından olanları anlatan Erginsoy; "Eşim Erdem Özcan ve kızım Kumsal bisiklet yolunda giderken, bisiklet yolunda ısrarla duran piknikçileri uyardılar. Ama ciddi olarak şiddete maruz kaldılar. Neyse ki belediye çalışanları ve 112 ekipleri yetişti yardıma. Durumla ilgili videolar veya şahitler varsa ulaşabilir mi? Çünkü mobese çalışmıyormuş" ifadelerini kullandı.

Ceren Erginsoy'un eşi Erdem Özcan da olaya şahit olanlara çağrıda bulunarak "Maalesef elimizdeki cep telefonu görüntülerinden saldırganların kimlik tespiti yapılamıyor. Civardaki mobese kameraları da çalışmıyormuş. Başka görüntü alanlar varsa bizimle irtibata geçerlerse sevinirim. Teşekkürler." paylaşımını yaptı.

CEREN ERGİNSOY KİMDİR?

MSM Tiyatro Bölümü mezunu olan Ceren Erginsoy, aynı yerde mitoloji ve sahne derslerinde asistanlık görevlerinde bulundu. 1996 yılından itibaren kamera karşısına geçerek, çeşitli sinema ve dizi filmler de rol alan sanatçı, 2001 yılında Şehir Tiyatroları'na girdi. Tiyatro İstanbul'da da rol alan Erginsoy, aynı zamanda televizyon programlarında sunuculuk yapmaktadır.