Oyuncu Cemal Hünal at çiftliğine kepenk vurdu!

Nişantaşı'nda görüntülenen Cemal Hünal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.Zekeriyaköy'de doğal bir hayat sürdüğünü söyleyen Cemal Hünal, "Mümkün olduğu kadar doğal hayat yaşamaya çalışıyoruz. Gürültüsü yok trafiği daha az" dedi.Oyunculuğun yanı sıra yıllardır kendi atlarıyla binicilik ve atlı okçuluk eğitimi veren Hünal, şirketinin faaliyetlerini durdurduğunu anlattı.

"HOBİMİ İŞE ÇEVİRMEK İSTEMİYORUM"

Oyuncu,"İş olarak herhangi bir işletme olarak devam etmek istemiyorum, atlarımı da arkadaşımın çiftliğine koydum. O kadar vakit ayıramıyorum. Ayrıldım zaten o benim değil, başka biri arkadaşımın tesisiydi. Çok yorucu" dedi.Hünal, sözlerine, "Kendi atıma yetişmeye bırak, başkasının atına uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. O kadar vakit ayıramam, hem aileden hem işten vakit yetmiyor. Hobi olarak devam eden bir şeyi işe çevirmek istemiyorum" diye devam etti.