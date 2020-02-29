Oyuncu Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
İdlib'den gelen acı haber üzerine Türkiye yasa boğuldu. Acılarını sosyal medyadan dile getiren ünlülerden oyuncu Celil Nalçakan'ın paylaşımı ise dikkat çekti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şehit haberini aldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Celil Nalçakan, acısını şu sözlerle anlattı:
“Çok utanıyorum. Kız kardeşim geldi, sevinmeye utanıyorum. 2 gündür aynı tişörtleyim, değiştirmeye utanıyorum. Yorganımın altında, sıcak sıcak uyumaya utanıyorum. Kardeşlerim toprağın altındayken, nefes almaya utanıyorum…”