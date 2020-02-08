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  3. Oyuncu Cansu Tosun'un 'I Am You' filmi için New York rastası

Oyuncu Cansu Tosun'un 'I Am You' filmi için New York rastası

Oyuncu Cansu Tosun'un 'I Am You' filmi için New York rastası

Oyuncu Cansu Tosun, rol aldığı Afganistan yapımı ‘I Am You’ filmi için Roma’nın ardından bu kez New York’a gitti.

Avrupa prömiyerini 14’üncü Roma Film Festivali’nde yapan film, ABD vizyonu öncesi New York’ta gerçekleşen galayla sinemaseverlerle buluştu. 

Hamilelik heyecanının yanı sıra ‘I Am You’ de kariyerindeki uluslararası yolculuğuna devam eden Tosun, yeni imajıyla dikkatleri üstüne çekti.

Mültecilerin hikâyesini konu alan ‘I Am You’ adlı filminin ABD’deki  galasında oyuncular kırmızı halıda poz verdi.

ÇOK ZOR BİR ROLDÜ

5 aylık hamile olan Tosun, rastalı saçlarıyla ilgi odağı oldu. Tosun, “Rolüm zorluydu,  bana unutulmaz bir deneyim kattı” dedi.


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