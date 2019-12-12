Oyuncu Bestemsu Özdemir partiye yorganla katıldı! Zor anlar yaşadı
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Beşiktaş’taki bir partiye katıldı. Pek çok ünlü ismin katıldığı partiye, Özdemir'in kıyafeti geceye damga vurdu.
Özdemir, partiye yorgan görünümlü şalıyla katıldı. Ünlü oyuncunun stili dikkat çekerken, talihsiz bir an da yaşandı.
ÇORABI ÇANTAYA TAKILDI
Davete kız arkadaşıyla katılan Bestemsu Özdemir, fileli çorabı kız arkadaşının çantasına takılınca panikledi. 28 yaşındaki güzel, uzun uğraşlar sonrası çorabını çantadan ayırabildi.