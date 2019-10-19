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  3. Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan bir ilk! 2 aydır uğraşıyor...

Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan bir ilk! 2 aydır uğraşıyor...

Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan bir ilk! 2 aydır uğraşıyor...

Yakında 'Kurşun' dizisiyle ekranlara dönecek olan oyuncu Berrak Tüzünataç, hayat verdiği Gülce karakterini ve projenin detaylarını anlattı.

Pavyon şarkıcısı Gülce olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Berrak Tüzünataç, rolü için 2 aydır şan dersi aldığını açıkladı. Kendi sesi ile televizyonda ilk kez şarkı söyleyecek olan oyuncu, duyduğu büyük heyecanı şu sözlerle anlattı:

'HEM KORKUYOR, HEM HEYECANLANIYORUM'

“Gülce, benim kariyerim boyunca hayatıma giren karakterlerden çok farklı. Bu beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir hikaye ve karakteri tecrübe etme fırsatını kaçıracak biri asla değilim! Şan dersleri hayatıma girdi ve sanırım bir daha çıkmayacak. Hayatıma yenilikler katan, yeni şeyler öğrenmemi sağlayan karakterleri çok seviyorum. Şarkı söyleme fikri beni hem çok korkutuyor, hem de çok heyecanlandırıyor.”

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