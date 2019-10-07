Oyuncu Berkay Hardal, Dilan Telkök ile nişanlandı

Bir süredir aşk yaşayan Berkay Hardal ile Dilan Telkök, evlilik yolunda ilk attı. Ünlü çift, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla nişan yüzüklerini taktı. İkilinin nişan töreninden kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

"NEFESİM KESİLENE KADAR SÖZ VERİYORUM"

Berkay Hardal, o anları sosyal medya hesabından, "Nefesim kesilene kadar söz veriyorum" notuyla paylaştı. Dilan Telkök ise Hardal ile çekilen karelerine, "Işıkları kapatmak zorunda kalırsam, seninle kapatmak istiyorum" mesajını yazdı.

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM"

Öte yandan Hardal, nişan töreninin ardından gelen tebrik mesajlarına, "Bugünümü, heyecanımı benimle paylaştığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hiç bu kadar güzel hissetmemiştim. Sizinle paylaşmakmış nasibim. Tanıdığınız, bildiğiniz Berkay olarak hayatıma devam edeceğim ve desteğinizi her zaman arkamda hissedeceğim. Tekrar çok çok teşekkür ederim hepinize, iyi ki varsınız..." sözleriyle teşekkür etti.