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  3. Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle ile nişanlandı

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle ile nişanlandı

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle ile nişanlandı

Yalan Dünya, Binbir Gece ve birçok dizide rol alan oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Merve Özgüle ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Küçükçağlayan, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takipçilerine duyurdu

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Merve Özgüle ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Küçükçağlayan, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takipçilerine duyurdu.

Nişanlısı ile dans ettikleri anları, "Çünkü eğer hoşuna giderse, bir yüzük takmalısın" notuyla yayınlayan Bartu Küçükçağlayan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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