Oyuncu Ayhan Taş, geçen yıl boşandığı eşiyle yeniden evlendi

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında boşanan Ayhan Taş ve Esin Taş, önceki akşam kızlarıyla beraber Cihangir’de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift "Arkadaşlar biz boşanmıştık sonra yeniden evlendik, ayrılmadık, biz birlikteyiz, evliyiz." dedi.

AYHAN TAŞ KİMDİR?

25 Haziran 1971 tarihinde Adana‘da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Adana’da bitirdi. 1993-1995 yılları arasında şiir topluluğu çalıştırıcılığı ve Edirne Dost FM’de radyo programcılığı ve sunuculuğu yaptı.

1998 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’ne başladı. 2001 yılında Tiyatro Bölümü’nden Yiğit Arı, Burak Satıbol, Dilek Çelebi, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak adlarında 5 arkadaşı ile Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli özelliği olan doğaçlama geleneğini devam ettiren bir topluluk oldu. Aynı yıl Ankara Batıkent Lisesi’nde tiyatro çalıştırıcılığı yaptı. Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubu daha sonra 2003 yılında İstanbul‘a taşındı. 2005 yılında kendi sahneleri olan Hayalhane‘yi açtılar. Grup, 2007 yılından itibaren önce Star’da başlayan sonra Fox’a geçen Anında Görüntü Show isimli televizyon programında yer almaktadır.

2007 yılında FOX’da yayınlanan, Osmantan Erkır‘ın yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu, Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunun özel dekor veya kostüm kullanmadan oynadıkları ve oyunu seyirci yönlendirmesine göre değiştirerek gerçekleştirdikleri programda da oynadı.

Ayhan Taş,2009 yılında, Yönetmenliğini Semir Aslanyürek‘ in yaptığı “7 Avlu” sinema filminde rol aldı. Antakya‘da çekilen film 29.Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde ve 4. Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde gösterildi. Diğer rollerde Evmorfia Anastasiou, Labina Mitevska, Varlam Nikoladze, Muhammed Cangören, Nursel Köse, Özlem Türay, Hevy Hussein, Tansel Doğruel ve Serra Yılmaz gibi oyuncular oynadı.

2012 yılının Haziran ayında yayınlanmaya başlayan başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural‘ın rol aldığı “İşler Güçler” isimli televizyon dizisin’de Antrenman Koçu Münir karakterini canlandırdı

Ayhan Taş, 2014 yılında Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Şinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü‘nün de oynadığı “Kardeş Payı” adlı dizide, oto tamircisi Sezai karakterini canlandırdı.