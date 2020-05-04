Oyuncu Asena Özkan Kaptanoğlu boşanma davasını açtı: Şiddet gördüm, tehdit edildim!

Eşinin lüks araba düşkünü olduğunu, sadakatsiz davranışlarda bulunarak bol para ile gününü gün ettiğini öne süren Kaptanoğlu, hakaret, tehdit ve şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Hürriyet'in haberine göre; Mahkemeden 1 aylık tedbir kararı da aldıran ünlü oyuncu kendisi ve 3 yaşındaki kızı için aylık 45 bin lira tedbir nafakası ile 10 milyon lira tazminat talep etti.

Oyuncunun avukatı dilekçede “Hayatının en verimli yıllarında davalı ile evlenen Kaptanoğlu, eşinin ısrarı nedeniyle çalışmamış, iş hayatından kopmuştur” açıklamasını yaptı.