Oynadığı rol gerçek oldu! Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

OYNADIĞI ROL GERÇEK OLDU

"Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü gerçek hayatta yaşadı" diyen Akay, "Meltem Miraloğlu’nun Hayat Devam Ediyor isimli dizide canlandırdığı 15 yaşındaki Hayat’ı hatırlayacaksınız. Hayat, 70 yaşındaki Abbas’la evlendirilmişti. 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 8 sene önce oynadığı rolü şimdi ise gerçek hayatta yaşadı! Belki ‘Çocuk Gelin’ olmadı ama kendisinden tam 48 yaş büyük ‘Patrickle’ isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla, 10 gün önce gizlice evlendi. Türkiye’deki ailesi, yakınları ve dostlarının bu evlilikten hiç haberi olmadı ama ailesi sonradan öğrendi. Miraloğlu, aynı zamanda İngilizce eğitimi almak için okula devam ediyor ve kocası son model arabası ile her gün onu okuldan almaya gidiyor." dedi.

Öte yandan Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.