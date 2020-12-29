Oynadığı filmden dolayı eleştiriliyordu: Ünlü oyuncudan 13 yıl sonra itiraf geldi

James Bond serisinin 22. filmi Quantum of Solace’ta Strawberry Fields’ı canlandıran Gemma Arterton, o dönemde maddi zorluklar yaşadığını açıkladı.

Aksam.com.tr’nin Daily Mail’den aktardığı habere göre, 34 yaşındaki oyuncu, kabul ettiği bu rolden dolayı çok sayıda eleştiri aldığını belirterek şöyle konuştu:

“Kilise faresi kadar yoksuldum. Quantum of Solace’I kabul ettiğim için hâlâ eleştiriler alıyorum ama 21 yaşındaydım ve öğrenci kredimi ödemek zorundaydım. Şimdiki aklım olsa terlikle gezer, yine de o rolü kabul etmezdim.”

BOND KIZI OLMAYI KABUL ETMEKLE ELEŞTİRİLİYORDU

James Bond filmlerinde yer alan kadın karakterlerin cinsiyetçi stereotiplere hapsedildiğini ve bu rolü kabul etmiş olmasını “büyük bir hata” olarak nitelendiren Arterton, “Kariyerimin başlangıcıydı. Hayatımı idame ettirmek zorundaydım. Fakat yaş aldıkça anlıyorum ki Bond kızı olmak son derece yanlış bir şeymiş.” diye konuştu.