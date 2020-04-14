Teve2 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ne zaman çekildi? Öyle Bir Geçer Zaman Ki konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 3 sezon büyük ilgiyle izlenen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin yapımcışığını, D Production ve A. Cengiz deveci üstlenmiştir.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?



Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi 2010 yılı sonlarında ekrana merhaba demişti.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KONUSU NE?



Deniz kaptanı Ali Akarsu, eşi Cemile ve 4 çocuğu ile beraber mutlu bir yaşam sürdürmekteyken Ali Kaptan’ın Hollandalı Carolin ile olan aşkı patlak verir. Bu nedenle ailede büyük sıkıntılar meydana gelir.

Cemile ve Ali Kaptan’ın dizi boyunca görülen şiddetli çatışmaları çocukların, hele de ailenin en küçük üyesi olan Osman’ın üzerinde derin hasarlara zemin hazırlamaktadır.

Ailenin büyük kızı Berrin üniversiteye, küçük kızı Aylin ve büyük oğul Mete lisede okumaktadır.

Kaptan Ali’nin annesi Hasefe Hanım ise oğlunun yaptıklarının yanlış olduğuna inandığı için gelini Cemile’nin yanında yer alır. Hasefe Hanım diğer oğlu ve gelinini çıkarcı davranışları ve karakter bozuklukları nedeniyle pek sevmemektedir.

Hikâyenin odak kişisi ailenin en küçük bireyi Osman’dır. Emir Berke Zincidi o dönem gündemden düşmeyen başarılı oyunculuğu ve sevimliliğiyle izleyicinin büyük takdir ve sevgisini kazanmıştır.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ OYUNCULARI KİMLER?



Erkan Petekkaya (Ali Kaptan),

Ayça Bingöl (Cemile)

Wilma Elles’in (Carolin)

Muhammet Uzuner,

Yıldız Çağrı Atiksoy,

Aras Bulut İynemli,

Meral Çetinkaya,

Mete Horozoğlu,

Mine Tugay,

Osman Alkaş,

Zeyno Eracar,

Orhan Alkaya,

Salih Bademci,

Sercan Bodur,

Yeliz Kuvancı

Farah Zeynep Abdullah

Emir Berke Zincidi (Osman)