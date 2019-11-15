Öykü Karayel'in eşi Can Bonomo: 'Baba olmayı çok istiyorum'

Geçtiğimiz aylarda babalık sevincini yaşayarak oğlunu kucağına alan Apak, ‘’Babalık muhteşem bir şey. Gerçekten zamanı geldiğinde, mesleki olarak da bir şeylere ulaştığınızda yapılması ve yaşanması gereken bir duygu’’ dedi.

'BABA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM'

Can Bonomo ise ‘’Ben de çok istiyorum baba olmayı ama tabii ki her şeyin bir zamanı var. Sırası geldiğinde ben de baba olmayı düşünüyorum’’ dedi.