Öykü Karayel'den eşi Can Bonomo'ya romantik kutlama

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, 33 yaşına basan eşi Can Bonomo'nun doğum günü için Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Öykü Karayel ile 2018 yılında evlenen Can Bonomo, 33 yaşına bastı. Karayel, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bonomo ile karesini yayınlayan Karayel, "Seni seviyorum, öptüm. Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.