Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan bebek müjdesi!

11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Hürriyet'in haberine göre; çifti şimdi de bebek heyecanı sarmış.

"BU TÜR ŞEYLERİN DOĞAL BİR SAATİ VAR"

1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti. Çift için o saat geldi belli ki... Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çifti kutluyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.