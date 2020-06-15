15 Haziran 2020 Pazartesi 14:51 | Son Güncelleme:
Öykü Karayel ve Can Bonomo sezonu açtı
Oyuncu Öykü Karayel ile müzisyen eşi Can Bonomo, normalleşme süreciyle birlikte tatil sezonunu açtı. Çift, tatilde çekildikleri kareyi sosyal medyadan paylaştı.
Corona virüsü nedeniyle uzun süre evlerinde vakit geçiren, fırsat bulunca da tatile giden oyuncu Öykü Karayel ve Can Bonomo, tatilde çekildikleri fotoğrafı Instagram’da paylaştı.
Çiftin fotoğrafı 200 bine yakın beğeni alırken, ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.