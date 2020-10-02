Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında? Öykü Karayel hamile mi?

Kuzey Güney dizisiyle tanınırlığını artıran Öykü Karayel birçok dizi ve film projesinde başarılı işlere imza atmıştır. 2018 yılında Can Bonomo ile hayatını birleştiren genç oyuncu, hayranları tarafından beğeni topluyor. Öykü Karayel Can Bonomo çiftinden ise müjdeli haber geldi...

ÖYKÜ KARAYEL HAMİLE Mİ?

Oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 2 yıllık beraberlikten sonra 2018 yılında dünyaevine girmişti. Çiftten güzel haber geldi, Karayel'in 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

20 Ağustos 1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekti ve böylelikle 20 yaşında oyuncu olmuş oldu.

Kuzey Güney adlı TV dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkmıştır. Kara Para Aşk adlı TV dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır.

ÖYKÜ KARAYEL FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2011-2013 Kuzey Güney

2014-2015 Kara Para Aşk

2015 Bulantı

2015 Toz

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017-2018 Kalp Atışı

2017 İşe Yarar Bir Şey

2018 Put Şeylere

2018-2019 Muhteşem İkili

2019 Jet Sosyete