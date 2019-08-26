Öykü Karayel: Herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış

Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un son anları Türkiye'yi yasa boğmuştu. 10 yaşındaki kızının gözünün önünde öldürülen Bulut için milyonlarca paylaşım yapılmıştı. Aradan geçen 3 günün ardından sosyal medyada eğlenceli karelerin paylaşılmaya başlamasına oyuncu Öykü Karayel tepki gösterdi. Instagram hesabından lahmacun fotoğrafı paylaşan Öykü Karayel, fotoğrafa şu sözleri not düştü:

"NE KADAR GERÇEK BİR DÜNYA"

"Bakıyorum herkes saçma fotolar paylaşmaya başlamış... 3 gün oldu... Benim en saçma fotom bu... Şişip şişip patlayacağımız bir canavar yarattık kendimizden, hayırlı uğurlu olsun... Aynı yanılsamaya yarın devam, dur bakalım n’olcak... #başlarımkadınhaklarınakimseoçocukneolacakonusormuyor onu da bir postla hallederiz... Ne kadar gerçek bir dünya, bayılıyorum. Yeni bir fotoyla yarın karşınızdayım, n’olur aşırı takipte kalın!"