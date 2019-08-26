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  3. Öykü Karayel: Herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış

Öykü Karayel: Herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış

Öykü Karayel: Herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış

Eski eşi tarafından cinayete kurban giden Emine Bulut için Türkiye ayağa kalkmış, sosyal medyada milyonlarca paylaşım yapılmıştı. Bulut olayının üç günde unutularak sosyal medyada eğlenceli kareler paylaşılmasına Öykü Karayel'den tepki geldi.

Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un son anları Türkiye'yi yasa boğmuştu. 10 yaşındaki kızının gözünün önünde öldürülen Bulut için milyonlarca paylaşım yapılmıştı. Aradan geçen 3 günün ardından sosyal medyada eğlenceli karelerin paylaşılmaya başlamasına oyuncu Öykü Karayel tepki gösterdi. Instagram hesabından lahmacun fotoğrafı paylaşan Öykü Karayel, fotoğrafa şu sözleri not düştü:

"NE KADAR GERÇEK BİR DÜNYA"

"Bakıyorum herkes saçma fotolar paylaşmaya başlamış... 3 gün oldu... Benim en saçma fotom bu... Şişip şişip patlayacağımız bir canavar yarattık kendimizden, hayırlı uğurlu olsun... Aynı yanılsamaya yarın devam, dur bakalım n’olcak... #başlarımkadınhaklarınakimseoçocukneolacakonusormuyor onu da bir postla hallederiz... Ne kadar gerçek bir dünya, bayılıyorum. Yeni bir fotoyla yarın karşınızdayım, n’olur aşırı takipte kalın!"

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