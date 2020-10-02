İki yıllık beraberlikten sonra hayatını ünlü şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor.

1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.