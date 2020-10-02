02 Ekim 2020 Cuma 09:25 | Son Güncelleme:
Öykü Karayel anne oluyor!
2018 yılında dünyaevine giren Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun mutlu evliliği sürüyor. İkili şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Öykü Karayel, 1.5 aylık hamile.
İki yıllık beraberlikten sonra hayatını ünlü şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor.
1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.