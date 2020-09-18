Öykü Gürman'dan sürpriz proje

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken, son olarak da "Gel Dese Aşk" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Öykü Gürman, Show TV için yeni bir program hazırlıyor. "Öykü Gürman'la Günün Yemeği" adlı programda seyirciye ekonomik yemeklerin nasıl yapılacağı gösterilecek. (tv100)