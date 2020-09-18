18 Eylül 2020 Cuma 16:11 | Son Güncelleme:
Öykü Gürman'dan sürpriz proje
Son olarak "Gel Dese Aşk" ve "Sen Anlat Karadeniz" dizilerinde rol alan oyuncu Öykü Gürman, ekim ayında sürpriz bir projeyle ekranlara dönecek.
"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken, son olarak da "Gel Dese Aşk" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Öykü Gürman, Show TV için yeni bir program hazırlıyor. "Öykü Gürman'la Günün Yemeği" adlı programda seyirciye ekonomik yemeklerin nasıl yapılacağı gösterilecek. (tv100)