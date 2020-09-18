Öykü Gürman, Zuhal Topal'a rakip olacak! Öykü Gürman da büyük yarışa katılıyor

Öykü Gürman, Zuhal Topal’a rakip olacak. Asuman Krause ve Zahide Yetiş’in de yemek programları ile ekranda yer aldığı bu dönemde, Show TV ekranında da Öykü Gürman sürpriz bir şekilde yerini alacak. Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu, daha sonra atv ekranında Gel Dese Aşk dizisinde yer aldı.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Öykü Gürman, Ekim ayında yayınlanacak olan program için 10. Ev isimli şirket ile anlaştı. Uzun yıllar Show TV’nin Genel Müdürü olan Suavi Doğan’ın şirketiyle sözleşme yapan ünlü şarkıcı, Öykü Gürman’la Günün Yemeği isimli programla yakında yemek yarışmalarına rakip olacak.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

İkiz kardeşi Berk Gürman'la seslendirdikleri Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısı ise ünlenen Öykü Gürman 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Trabzonludur. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirdi. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.

2015 yılında Yavuz Bingöl ile evlenmiş bir sene sonra 2016'da boşanmıştır.

Öykü Gürman, müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandırdı. Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.