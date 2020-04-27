Öykü Gürman kaç yaşında? Öykü Gürman kimdir, nereli?

Öykü Gürman kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Öykü Gürman yepyeni gündüz kuşağı programı Evde Biz Bize ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Evde Biz Bize'yi sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da herkesi büyüleyen güzel ve başarılı şarkıcı, oyuncu Öykü Gürman hafta içi hergün Atv ekranlarında olacak. İşte Öykü Gürman'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İkiz kardeşi Berk Gürman'la seslendirdikleri Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısı ise ünlenen Öykü Gürman 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Trabzonludur. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirdi. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.

Şimdiye kadar dört film ve dizide yer alan Öykü Gürman, müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandırdı.

2015 yılında Yavuz Bingöl ile evlenmiş bir sene sonra 2016'da boşanmıştır.

Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

Öykü Gürman’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Asiye) (TV Dizisi)

2014 – Panzehir (Zeynep Korkut) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Ceylan) (TV Dizisi)

2004 – Türkü Filmi (TV Dizisi)

Albümleri:

2007 – Kısmet

2009 – İki Arada

2011 – Bir Başka

2014 – Urfalıyım Ezelden

2015 – Aşk Zamanı

Ödülleri:

2007 – Kral TV – Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu

2007 – Magazin Gazetecileri Derneği – Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu

2008 – Radio N101 – “En İyisi Sizsiniz” ödülü

2008 – Hürriyet Altın Kelebek ödülü