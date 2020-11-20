Öykü Çelik'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid-19 testi yaptırdı.

Takvim gazetesinin haberine göre; corona virüs test sonucu negatif çıkan Çelik, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu.

TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, "Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi, yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI

Öykü Çelik, "Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın?" şeklindeki eleştiriler üzerine yazdıklarını sildi.