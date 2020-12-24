Öykü Çelik'ten olay açıklama: Survivor'da beni çıtır çıtır yiyebilirler!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sosyal medyada adından sıkça bahsettiren oyuncu Öykü Çelik bir YouTube kanalına konuk oldu. Mennan Şahin’in Masa programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Çelik çarpıcı ifadelere yer verdi. Çelik yakın zamanda yaptığı açıklamalarla yanlış anlaşıldığını ifade ederek: “Ana haberlere çıktım, Twitter’da gündem oldum. Artık bas bas bağırsam da bunu kurtara bileceğimi düşünmüyorum.” dedi.



SURVİVOR'DA BENİ ÇITIR ÇITIR YİYEBİLİRLER!

Survivor 2021’de mücadele edecek Öykü Çelik: Şimdi değişik bir şey denemeye karar verdim. Ben zaten oyuncuyum. Öykü Çelik’im. İnsanlar bana hep şunu söyledi: Survivor’a gidiyorsun ama sen oyuncusun. Evet oyuncuyum ama bu Survivor’a gitmek istememi değiştiremez. O kadar çok kişi var ki bizim sektörde Survivor’a gitmek isteyen. Sanırım en cesaretlilerinden birisi ben olacağım.” dedi.

Çelik: “Ben hiçbir zaman işin sonunu hedef koyan birisi olmadım. Bir yarış olur, ben o yarışı kazanmayı hedeflerim. Sonraki yarışı kazanmayı hedeflerim. Böyle böyle gittiğimde sonlara doğru gideceğime inanıyorum yarışmada. Ama birinci olabilirim lafı çok iddialı bir şey çünkü ekipte inanılmaz güçlü insanlar var. Yani beni çıtır çıtır yiyebilirler” cümlelerine yer verdi.

“BİZİ ZENGİN SANIYORLAR, EV KİRAMI ÖDEMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİM”

Ünlü oyuncu geçmiş yaşantısı ve ailesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Parasız dönemler geçirdiğini dile getiren Çelik: “En zoru ünlü olmak ya da parasız olmak değil. En zoru ünlü olup parasız olmak. Çünkü ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğim biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım. Parasızlık benden hiçbir şey götürmedi. Param olduğu zaman ders aldım mı, almadım. Ben paylaşımcı bir insanım paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum çok şükür öyle de oldu. Sevdiğim işi yapıyorum, çok mutluyum üstüne bir de para veriyorlar. ” diye ekledi.