Öykü Çelik'in panik gecesi: Rica ediyorum sevgilim yazmayın!

Flaşlar patlayınca panikleyen Öykü Çelik, "Rica ediyorum sevgilim yazmayın. Beyefendi erkek arkadaşım, sonra yanlış anlaşılıyor” dedi.

Öte yandan çekimlerinin önümüzdeki günlerde start alacağı projesi için heyecanlı olduğunu ifade eden güzel oyuncu, detay vermekten kaçındı. Gelen birçok dizi teklifinin olduğunu da söyleyen Çelik, “Dizi teklifleri vardı ama senaryo bana uymadığı için kabul etmedim’’ ifadelerini kullandı.