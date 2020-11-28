Öykü Çelik yine tepki topladı: Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?

Oyuncu Öykü Çelik, “Sanane Cihanna?” adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularını yanıtladı. Pandemide partiden partiye koşan ve hiçbir önlem almayan ve insanların hayatlarını da tehlikeye atan Çelik şoke eden açıklamalar yaptı. Çelik, “Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu” dedi.

"POZİTİF OLMADIĞIMI BİLİYORUM"

Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, “Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum” ifadelerini kullandı.

"1-2 KİŞİYİ DÖVMÜŞLÜĞÜM VAR"

Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Ben Karadenizliyim." dedi.

"DİZ ALTINDA ETEKLE BÜYÜMÜŞ KIZIM"

".... kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen Çelik, "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum.” açıklamasında bulundu.