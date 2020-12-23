Öykü Çelik: Survivor'a hazırlanıyorum

Bir YouTube kanalına katılarak yaptığı mini etek açıklaması ile gündemden düşmeyen Öykü Çelik, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021 kadrosuna dahil oldu.



Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Öykü Çelik, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Spor tarzı ile dikkat çeken Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan’ın evinden ayrılmadan önce Berhan’ın şoförünün gazetecileri tehdit etmesi olayı hakkında 'Gerçekten bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. İşten çıkmış birisi vardı acaba o mu diye düşündük Berhan da araştırdı.

Beni tanıyorsunuz 15 senedir asla çalışan insanlara karşı tavırda bulunmam. Hiçbir zaman insanlara saygısızlık etmedim, Berhan da bulunmaz, öyle bir insan değil. öyle bir şey olduysa da özür dilerim. Cuma günkü çalışan arkadaşta bulunacak, asla kabul edilemez' dedi.

Açıklamalarına devam eden Öykü Çelik, 'Spordan çıktım Survivor'a hazırlanıyorum' diyerek muhabirlerin yanından uzaklaştı.