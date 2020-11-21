Öykü Çelik sabrın sınırlarını zorluyor! Hem suçlu hem güçlü!

Partiden partiye koşan oyuncu Öykü Çelik, tepki çeken davranışlar sergilemeye devam ediyor! İki hafta sonu üst üste ev partilerinde görüntülenen Çelik, eğlence sonrası paniğe kapılmış olacak ki koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu negatif çıkan oyuncu, “Etrafınızda Kovid-19 olanlara bakın. Sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi, yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?” diyerek kendisini savundu.

AĞABEYİM İSTEDİĞİ İÇİN SİLDİM!

Yaptığı davranışı ekmek parası için dışarıda olmak zorunda olan insanlarla kıyaslayan Çelik, gelen eleştiriler üzerine sildi. Tepki çektiği için yazısını kaldıran Çelik, yeniden mesaj attı ve yok artık dedirtti: ‘’Valla bu gönderime çok sayıda insan destek verdi. Kimseden olumsuz tepki almadım. Ağabeyim sil dediği için sildim. Partiye gitmeyi savunmadım. Eleştirim, linç etmeyi sevenlereydi. Sözlerimin arkasındayım.’’