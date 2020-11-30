Öykü Çelik kendini savundu: Tamamen yanlış anlaşıldım!

Önce Koronavirüs'e rağmen ev partilerine katılarak, tepki toplayan oyuncu Öykü Çelik, sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından negatif sonuçlu Covid-19 testini Instagram hesabından paylaşmıştı.

Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen oyuncu, Karadeniz kızı olduğunu vurgulayarak, “Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” demişti.

Yaşananlardan sonra Öykü Çelik yazılı bir açıklama yayınladı. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: