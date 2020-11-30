30 Kasım 2020 Pazartesi 14:39 | Son Güncelleme:
Öykü Çelik kendini savundu: Tamamen yanlış anlaşıldım!
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda magazin gündemine oturan Öykü Çelik'ten açıklama geldi. Kendini savunan Çelik, "Yanlış anlaşıldım" diyerek yazılı bir açıklama yayınladı.
Önce Koronavirüs'e rağmen ev partilerine katılarak, tepki toplayan oyuncu Öykü Çelik, sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından negatif sonuçlu Covid-19 testini Instagram hesabından paylaşmıştı.
Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen oyuncu, Karadeniz kızı olduğunu vurgulayarak, “Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” demişti.
Yaşananlardan sonra Öykü Çelik yazılı bir açıklama yayınladı. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
Açıklamalarım toplum tarafından yanlış anlaşılıp çeşitli mecralarda farklı yerlere çekilmiştir. Eğer sözlerimin sadece çok küçük bir kısmına odaklanmayıp, röportajda hangi soru karşısında bu ifadeleri kullandığımı göz önünde bulundursaydınız böyle acımasız yorumlar yapmazdınız. Hiçbir zaman negatif durumdan beslenip kimseyi incitmedim. Sadece kadının kadına yaptığı şiddete değil, insanın insana her türlü şiddetin karşısında oldum ve kınadım. Röportajda aslında kendimi eleştirdim. Olumsuz olarak değerlendirdiğim kendimdi. Tamamen yanlış anlaşıldım. Küfür ve argo barındıran yorumlarını yaparken lütfen benim de bir kadın olduğumu unutmayın. Yanlış anlaşılmaktan üzüntü duyduğumu belirtiyor ve en kısa zamanda da sözlerime benim açımdan bakabilmenizi diliyorum.