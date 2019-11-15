Öykü Berkan kimdir? Exatlon yarışmacısı Öykü Berkan kaç yaşında?

Öykü Berkan kimdir? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye, Romanya, Kolombiya, Meksika takımları olmak üzere dört ülkenin yarışacağı Exatlon yarışmasının detayları belli oldu. Yarışmacılar arasında Öykü Berkan da bulunuyor. Exatlon yarışmacısı Öykü Berkan kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ÖYKÜ BERKAN KİMDİR?

Öykü Berkan sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alıyor.

Son dönemlerin fenomen isimlerinden Öykü Berkan özellikle Zeynep Sey’in yazmış olduğu Siyahın Buruk Tebessümü isimli kitap kapağında Ezgi Çora’nın modelliğini yaparak tanınmıştır.

Yusuf Piliç ile sevgili oldukları yönünde haberler için ise sadece arkadaşız diyerek cevap vermiştir. Günümüzde ise Meriç İzgi ile sevgili oldukları yönünde sıkça sosyal medyada gündeme gelmektedir. Birlikte yer aldıkları resimler ilede bu bilginin doğru olduğu anlaşılmaktadır.

Öykü Berkan’ın henüz doğum yeri, aslen nereli olduğu ve diğer biyografi bilgilerine ulaşılamamıştır.

İlk dönemlerde Facebook, ardından uzun süre İnstagram hesabını aktif bir şekilde kullanmıştır. 17 Haziran 2018 tarihinde ise Youtube dünyasına sıkı bir giriş yapmıştır. 2018 yılı itibariyle henüz az video paylaşımı yapmasına rağmen kısa sürede her videosu binlerce izlenme sayısına ulaşmıştır.

Yusuf Piliç ile Sen Ben Challange, Cezalı Söyle Bakalım, Ünal Turan ile drift gibi videolarını takipçileri ile paylaşmıştır.