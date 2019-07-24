Osmanlı Subayı filmi nerede çekildi? Osmanlı Subayı filminin oyuncuları kimler, konusu nedir?

1915 yılında, 1’inci Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da yaşananların bir Amerikalı hemşirenin gözünden anlatan filmde 650 kişilik bir çekim ekibinin yanı sıra 2 bin 400 figürasyon kullanılmış. Joseph Ruben’in yönetmen koltuğunda oturdu filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

OSMANLI SUBAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerini Game of Thrones dizisinde Daario Naharis karakteriyle tanıdığımız Hollandalı ünlü oyuncu Michiel Huisman (İsmail- Osmanlı Subayı) ve Da Vinci Demons dizisiyle yıldızı parlayan İzlandalı güzel Heral Hilmarsdottir (Lillie Rowe- ABD’li idealist hemşire) paylaşıyor. Ben Kingsley (Garrett Woodruff- ABD’li Doktor) ve Josh Hartnett (Jude- ABD’li Doktor) gibi birçok Hollywood yapımında görev alan oyuncuların yanı sıra, yine bir Hollywood yapımı olan Ben-Hur filminin oyuncu kadrosunda da yer alan ünlü Türk sinema ve dizi oyuncu Haluk Bilginer (Halil Bey) ve Selçuk Yöntem (Melih Paşa- Yüksek Rütbeli bir Osmanlı askeri) gibi oyuncularda yan karakterler ile filmde yer alıyor.

OSMANLI SUBAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Osmanlı Subayı filmi 1’inci Dünya Savaşı sırasında idealist bir genç kadın olarak ABD’de yapılan haksızlıklara dayanamayan bir doktor olan Jude ile tanıştıktan sonra, onun görevinden dolayı ülkesini terk eden Lillie’nin, burada bir Osmanlı Subayı olan İsmail’e aşık olmasıyla başlayan hikaye anlatılıyor. Lillie ülkesindeki adalet yoksunluğundan bıkmış ve adalet arayışı içerisindedir. Bu sıra Doğu Anadolu’da bir hemşire olarak pek çok olaya tanıklık etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda görevli bir Osmanlı Subayı olan İsmail ile tanıştıktan sonra Lillie’nin tüm adalet anlayışı değişecektir. İsmail ile Lillie birbirlerine aşık olurlar ve bu zor zamanlarda aşklarını sürdürmeye çalışırlar. Çünkü 1’nci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için hiçte iyi geçmemektedir. Karşılaştıkları tüm engellere göğüs germeye çalışan aşıklar, bu savaş içerisinde birçok şeye tanıklık edeceklerdir.

OSMANLI SUBAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Osmanlı Subayı”nın çekimleri Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ın yanı sıra Kapadokya, Kayseri, Niğde ve İstanbul’da yapıldı. Çekimler için Prag’da, Avrupa’nın en büyük film stüdyolarından Barrandov Stüdyoları’nda açık ve kapalı alanlarda dekorlar inşa edildi. Filmde Rüstem Paşa Camii gibi pek çok tarihi mekan kullanıldı.