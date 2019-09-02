Osman Sınav: Farkındalık yaratmak istedik

Sabah'a konuşan Osman Sınav şunları söyledi: "Biz dizideki parmak kırma sahnesini kadına şiddete farkındalık yaratmak için yapmıştık. Biz iki tane parmak kırdık, kimsenin boğazını kesmedik, silahla öldürmedik. Bu ülkede çocuklarının gözünün önünde öldürülen kadınlar var; unutmayın. Gerçek hayatta bu sahneden çok daha beterini yaşıyorlar. Kadınlarımız şiddete, tacize, tecavüze uğruyor.

"BİZ DİZİYLE MAĞDUR KADINLARIN SESİ OLDUK"

Bu diziyle birlikte kadına şiddet konusunda ciddi bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Diziyi yapmadan önce uzun süre araştırma yaptık. Kadına uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetin toplumun en önemli yaralarından biri olduğunu gördük. Biz de böylece diziyle mağdur kadınların sesi olduk. Sete gelen ve 'Nefes benim hayatımı anlatıyor' diyen birçok kadın izleyicimiz var. Eskiden şiddete maruz kalan ve ses çıkaramayan kadınlar, artık seslerini yükseltiyor.

"FARKINDA OLMADAN YAŞAYAN İNSAN ASLINDA YAŞAMIYOR DEMEKTİR"

Toplum da kadına şiddete ciddi şekilde tepki gösteriyor. Ben de toplumsal farkındalığı yaratmak amacıyla böyle bir sahne koydum. Mesleğim gereği topluma karşı sorumluluk taşıyorum. Yaptığım her işi, bir konuya farkındalık yaratmak amacıyla yapıyorum. 'Deli Yürek'te de, 'Kurtlar Vadisi'nde de, 'Ekmek Teknesi'nde de aynı amacı taşıdım. İnsan yaşarken hayatın ve toplumun farkında olmalı. Her insan kendi yapısı içinde hayatını sorgulamalı. Sorgulamayan, farkında olmadan yaşayan insan aslında yaşamıyor demektir."



15 TEMMUZ'LA İLGİLİ DİZİ ÇEKECEK Mİ?



15 Temmuz'la ilgili bir dizi çekmek istediğini de belirten ünlü yönetmen, "Halka anlatmamız gerekiyor bu yapılanmayı tüm yönleriyle. 2007 yılında ben devlet içindeki FETÖ yapılanmasını fark etmiştim.Hatta Süleyman Çobanoğlu, o dönemde bir MİT kahramanını anlatan dizi yapmamızı istiyordu. Ben o dönemde böyle bir diziyi yapamayacağımızı, çünkü dizideki kahramanın karşı gücünün odak noktasının Pensilvanya'ya uzanacağını söylemiştim. O dönemde böyle bir dizi yapamazdık. Yapmak istesek de kimse yayınlamazdı. Şimdi ise FETÖ'nün neden, nasıl ortaya çıktığını ve insanları nasıl etki altına aldığını tüm yanlarıyla topluma anlatmalıyız. Bu işin kaynağında ne yatıyor bunu iyi analiz etmeliyiz. Sosyolojik ve psikolojik çözümlemesi yapılmalı. FETÖ ile mücadelede bu çok önemli. Topluma bu yapılanmanın tehlikesini iyice izah etmeliyiz ki tamamen temizlensin, bir daha bu tuzağa düşmeyelim.Ancak böyle mücadele edersek bu tarz yapılanmaları önleyebiliriz" diye konuştu.