Orkun Işıtmak evleniyor! Orkun Işıtmak sevgilisi Merve Yorgancılar kimdir?

Genç Youtuber Orkun Işıtmak sevenlerini şaşırtan ve sevindiren bir haberle gündeme geldi. Işıtmak, Merve Yorgancılar ile nişanlandığına dair paylaşımda bulundu. Işıtmak, Youtube’da milyonlarca takipçiye sahip ve yayınladığı her videonun izlenme sayısı da oldukça yüksek. Merve Yorgancılar ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ORKUN IŞITMAK EVLENİYOR

Orkun Işıtmak sevgilisi ile nişanlandığını bildiren fotoğrafları Instagram üzerinden paylaştı. Sözlendiği anların görüntülerini takipçilerine paylaşan Işıtmak, “Lütfen nazar değmesin teşekkürler, bu Youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular” notunu düştü.

Işıtmak, Merve Yorgancılar ile bir süredir birlikteydi. Genç çift, beraberliklerini çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

MERVE YORGANCILAR KİMDİR?

Merve Yorgancılar, Hisar Eğitim Vakfı'ndan mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitirmiştir.

Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlama iletişimi uzmanı olarak çalışmaktadır.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

8 Ocak 1996 senesinde İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmış ve burada eğitimine devam etmektedir. 2012 senesinde Youtube platformunda video paylaşımı yapmaya başlayan Orkun Işıtmak kısa bir süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaşmıştır. Aynı zamanda ‘İyi Oyun’ filminde de yer alan Orkun Işıtmak, 45. Altın Kelebek Ödüllerinde ‘En İyi Youtuber/Instagrammer’ ödülünü almıştır.