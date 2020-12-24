Orhan Gencebay hakareti affetmedi! Alacağı tazminatı duyan inanamadı

Sosyal medya üzerinden ünlü isimlere hakaret ve taciz konuları sık sık gündeme gelirken arabesk müziğin güçlü seslerinden olan Orhan Gencebay da bir sosyal medya kullanıcısının hakaretiyle karşı karşıya kaldı.



Usta sanatçı Orhan Gencebay, kendisine hakaret eden şahsa dava açtı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davaya ilişkin açıklanan gerekçeli kararda sanık S.S hakkında, şikayetçi müdahil Orhan Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve 24 Ocak 2020'de sanığın ‘hakaret’ suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandığı belirtildi.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, ‘Hesabın kendisine ait olduğu ve soruşturma konusunda yazdığı yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığı’ beyanında bulunduğu aktarılan kararda, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından uzlaştırma işlemleri için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Sanık S.S'nin yargılama aşamasındaki savunmasında, ‘Bu paylaşımın öyle anlaşılmasından ötürü kendisinden özür diliyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum.’ ifadelerini kullandı.

Sanık S.S'yi "hakaret" suçundan günlüğü 20 liradan 75 gün olmak üzere 1500 lira adli para cezasına çarptıran ve bunun 20 eşit taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme, sanığın geçmişteki hali, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamış olması, mağdurun zararının giderilmiş olmasını göz önünde bulundurarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme ayrıca 3 bin 400 lira vekalet ücretinin de sanıktan alınarak müdahil Orhan Gencebay'a verilmesini hükme bağladı.