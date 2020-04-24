Orhan Gencebay hakaret mesajlarını affetmedi! Savcılığa koştu

Şarkıcı Orhan Gencebay geçtiğimiz yıllarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı dönemde sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında harekete geçti. Günaydın'ın haberine göre; Savcılığa suç duyurusunda bulunan Gencebay, hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan birden fazla kullanıcıyı savcılığa ihbar etti. Gencebay'ın şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SAYGINLIĞIM VE İTİBARIM ZEDELENDİ'

Gencebay savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve birkaç günlük tedavi gördüğünü anlattı. Bu süre zarfında sosyal medya sitelerinde şahsı hakkında bir takım kişilerin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunarak itibarı ve saygınlığına leke düşürüldüğüne dikkat çekti.

2,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından bir sosyal medya kullanıcısı tespit edilirken, genç kadın verdiği ifadesinde söz konusu mesajı yanlışlıkla yayınladığını anlattı. Gencebay genç kadınla uzlaşmayı reddedince sosyal medya kullanıcısı hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.