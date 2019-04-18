'Orhan Baba'nın durumu şu anda gayet iyi'

Müzik dünyasında "Orhan Baba" olarak anılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Usta sanatçı, göğüs ağrısı nedeniyle dün akşam saatlerinde Memorial Şişli Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gencebay'a anjiyo yapılmış ve stent takılmıştı. Gencebay'ın eşi Sevim Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Emre, dün akşam saatlerinde damarın çok tıkanık olmasından dolayı eşine yapılan anjiyo sırasında bir sıkıntı yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun, çok büyük bir şey atlattı ama şu anda durumu gayet iyi. Sağ olsun Servet Hoca ve Deniz Bey, Allah razı olsun çok iyi doktorlar. Onların elinde gayet iyi. Büyük bir şey atlattı. Allah sevenlerine bağışlasın Orhan Baba'yı."

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, şunları kaydetti:

"Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor."

(AA)