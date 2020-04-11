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Orhan Baba çaldı, Dr. Öz oynadı

Orhan Baba çaldı, Dr. Öz oynadı

Ünlü etçi Nusret ile Dr. Mehmet Öz'ün Instagram'daki canlı yayınına katılan Orhan Gencebay, sazı eline alıp ‘Anadolu Kaşık Havası'nı çaldı.

ERÇİN DAĞ EYSEN 

‘Salt bae’ lakaplı Nusret Gökçe, Instagram canlı yayınına ABD’de görev yapan Dr. Mehmet Öz’ü bağladı. Dr. Öz’ün canlı yayına bağlandığı dakikalarda Nusret’in diğer telefonundan usta sanatçı Orhan Gencebay görüntülü arama yaptı. Elinde bağlaması olan Gencebay, karşısında Dr. Mehmet Öz’ü görünce Tamburacı Osman Pehlivan’ın ‘Anadolu Kaşık Havası’nı çalmaya başladı. O esnada Dr. Öz, durduğu yerden oynamaya başladı. Eserin bitmesiyle Dr. Öz, Gencebay’a ‘Kaşıkları getireceğim” sözünü verdi. Gencebay ise “Kaşık bizim kültürümüzdür. Onunla büyüdüm. Berhudar ol” karşılığını verdi.

DEVLETİMİZİ DİNLİYORUZ

Bu arada Gencebay, 25 gündür evinde karantinaya çekildiğini ifade ederek, “Devletimiz ‘evinizden çıkmayın’ dedi. Biz de söz dinliyoruz ve evimizde kalıyoruz. Devletimiz ne zaman çıkarsınız der o zaman çıkarız” dedi. 


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