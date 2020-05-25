Yönetmenliğini Kamil Çetin’in üstlendiği, başrollerini Gizem Karaca, Mustafa Mert Koç ve Tarık Papuççuoğlu’nun paylaştığı Organik Aşk filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Organik Aşk nerede çekildi? Organik Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Bülent ile Esma’nın inanılmaz aşk hikayesinin yanı sıra başlarından geçen komik olayları anlatan Organik Aşk filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ORGANİK AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?



Organik Aşk filmi, Muğla'nın birbirinden güzel köylerinde çekildi. Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye'de tamamlanan çekimlerde yerel halk da oyuncu olarak yer aldı.

ORGANİK AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?



Bülent, zengin bir ailenin inşaat şirketinden sorumlu beceriksiz oğludur. Ailenin bugün eriştiği zenginliğin tamamı baba Celal'in eseridir. Bülent, Celal'in hayattaki tek başarısızlığıdır. Üstelik bu başarısızlık oğlanın yüzüne vurulmasın diye her ay dünyanın parasını harcamaktadır. Celal için bu gidişata dur deme zamanı gelmiştir.

Babası Celal kendisi gibi sıfırdan hayata başlaması için Bülent'e bir ay müddet verir: Ya adam olacaktır, ya da mirastan men edilecektir! Bu çıktığı yolculukta başına gelen binbir türlü maceradan sonra, yolda karşılaştığı düğünden kaçan gelin Esma ile aşkı bulurken namus davası için peşlerinde olan abisi Davut ile de ayrıca uğraşırlar. Bülent ve Esma hem hayatlarını geçirecekleri organik köyü, hem de organik aşkı bulmuştur.

ORGANİK AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Başrollerini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'un paylaştığı filmin kadrosunda Tarık Papuçcuoğlu, Ruhsar Gültekin, Hacı Ali Konuk, Erdi Ünver gibi isimler yer alıyor.