Onur Ünlü'nün ihanetine uğradığı konuşulan Hazar Ergüçlü'den 'mutluyuz' pozu

'Alev Alev' dizisinde 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşık iki senedir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Ergüçlü, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun gönderisine beğeni yağdı...

"CİHANGİR'İN ORTASINDA ALDATMAZ" DEMİŞTİ...

Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz ay Cihangir’de bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenen sevgilisi Onur Ünlü’nün kendisini aldatmadığını söylemişti. Oyuncu, “Sanmıyorum ki Cihangir’in ortasında beni aldatsın. O kadar aptalsa, kendimden şüphe etmeyelim” açıklamasını yapmıştı.