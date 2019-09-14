Onur Ünlü'den şaşırtan itiraf: Zamanında çok kazandım, şimdi param yok

'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programında Aslı Şafak'ın sorularını yanıtlayan Onur Ünlü, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ARTIK FİLM ÇEKMEYECEĞİM'

'Kız Çocuğu' isimli ilk romanı geçtiğimiz hafta raflarda yerini alan Onur Ünlü, film çekmekten sıkıldığını ve bir daha film çekmeyi düşünmediğini söyledi.

'ZAMANINDA ÇOK KAZANDIM AMA ŞİMDİ PARAM YOK'

Cihangir’de kirada oturduğunu açıklayan ünlü senarist, Aslı Şafak’ın "Birikimiz var mı?" sorusuna da, "Benim param yok, zamanında çok güzel paralar kazandım ama birikim yapmadım. Şimdi de param yok" şeklinde yanıt vererek şaşırttı.