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  • Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye ihanet mi etti? Gecelerde yakalandı!
15 Ekim 2020 Perşembe 12:22 | Son Güncelleme:

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye ihanet mi etti? Gecelerde yakalandı!

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye ihanet mi etti" Gecelerde yakalandı!

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile bir süredir aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü gecelerde yakalandı. Ünlü'nün sessiz kalmasıyla Ergüçlü'yü aldatıp aldatmadığı merak konusu oldu.

Yaş farkı sebebiyle sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü şimdi de ihanet haberleriyle gündeme geldi. Cihangir'de bir mekanda Uçankuş tarafından görüntülenen Onur Ünlü'nün yanındaki kadın merak konusu oldu. 

Samimi halleriyle dikkat çeken ikili kimseyi umursamadı. Genç kadınla sarmaş dolaş görüntülenen 47 yaşındaki Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü ile ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Onur Ünlü kameraları görünce soruları yanıtsız bırakıp mekandan yalnız başına ayrılırken genç kadın ise suratını gizleyip sessizliğini korudu.

28 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün bu görüntülere ne diyeceği de merak ediliyor.

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