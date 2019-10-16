Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'ye evlenme teklifi etti! Bakın Hazar Ergüçlü ne yanıt verdi...

Yönetmen Onur Ünlü (46), kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi oyuncu Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: ‘Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!’

Posta Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’ye evlilik telifi etti. Teklif karşısında bir hayli mutlu olan Ergüçlü’nün cevabı ‘evet’ oldu. Öte yandan Onur Ünlü, geçen yaz Hazar Ergüçlü’nün ailesiyle Kıbrıs’ta bir araya gelmişti.