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  3. Onur Tuna'yla partner olan Hazal Kaya'dan 'boy farkı' itirafı!
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:47 | Son Güncelleme:

Onur Tuna'yla partner olan Hazal Kaya'dan 'boy farkı' itirafı!

Oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra setlere ara veren oyuncu Hazal Kaya, şimdilerde yeni filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Onur Tuna ile partner olan Kaya, partneriyle arasındaki boy farkı hakkında konuştu.

Başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci ve Enis Arıkan'ın paylaştığı ‘Benden Ne Olur' adlı sinema filminin çekimleri başladı. Şimdilerde çekimler için sette olan güzel oyuncu halinden son derece memnun görünürken, filmdeki partneri Onur Tuna ile arasındaki boy farkına dair eğlenceli bir video paylaşıldı.

Yıllar önce oynadığı Adını Feriha Koydum dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy’la arasındaki boy farkını kapatmak adına takoz kullandığı ortaya çıkan ve halen de bu konu üzerinden konuşulmaya devam eden Kaya, yeni partneriyle de benzer bir boy sorunu yaşadığını itiraf etti.

HAZAL KAYA SEYİRCİ KARŞISINA SERTAB KARAKTERİ İLE ÇIKACAK

Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Murat Şenöy oturuyor. Film, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan, gözü kara bir kadının hikâyesini konu ediniyor. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Sertab Bal karakteri, aşk, kalp kırıklığı, başarı ve başarısızlık dolu macerasıyla izleyicisine eğlenceli anlar yaşatacak.

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