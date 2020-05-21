21 Mayıs 2020 Perşembe 17:02 | Son Güncelleme:
Onur Tuna'ya karantina yaradı! Kaslı paylaşımı olay oldu
Mucize Doktor dizisinin Ferman'ı Onur Tuna, koronavirüs salgınında karantina paylaşımlarına hız verdi. Son olarak Tuna, kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu Onur Tuna, karantina günlerinde boş durmadı. Haftalardır düzenli olarak spor yapan Tuna, kaslı vücudunu sosyal medya hesabından sergiledi.
Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarını vererek dikkat çekti. Kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Onur Tuna, karantina döneminde göbeğini erittiğini söyledi.
Onur Tuna’nın takipçileri, “Karantina size yaramış” görüşünde birleşti. Tuna’nın kaslı karesi kısa sürede 80 binden fazla beğeni ve binden fazla yorum aldı.