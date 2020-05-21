Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8009
  • 7,4693
  • 377.655
  • 102619
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Onur Tuna'ya karantina yaradı! Kaslı paylaşımı olay oldu
21 Mayıs 2020 Perşembe 17:02 | Son Güncelleme:

Onur Tuna'ya karantina yaradı! Kaslı paylaşımı olay oldu

Onur Tuna'ya karantina yaradı! Kaslı paylaşımı olay oldu

Mucize Doktor dizisinin Ferman'ı Onur Tuna, koronavirüs salgınında karantina paylaşımlarına hız verdi. Son olarak Tuna, kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Onur Tuna, karantina günlerinde boş durmadı. Haftalardır düzenli olarak spor yapan Tuna, kaslı vücudunu sosyal medya hesabından sergiledi.

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarını vererek dikkat çekti. Kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Onur Tuna, karantina döneminde göbeğini erittiğini söyledi.

Onur Tuna’nın takipçileri, “Karantina size yaramış” görüşünde birleşti. Tuna’nın kaslı karesi kısa sürede 80 binden fazla beğeni ve binden fazla yorum aldı.


Bursluluk sınavı tarihi belli oldu!
MHP'den o isimlere sert tepki: Yapmaları gereken tek şey...
Türkiye'den son uyarı: Meşru hedef telakki ederiz
Bakan Albayrak'tan önemli açıklama... ‘Etkisi daha az olacak‘
Reklam
Isırılan kediye polis şefkati

Isırılan kediye polis şefkati

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

Muğla'da orman yangını