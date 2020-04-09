Onur Tuna sakalsız halini Instagram hesabından paylaştı! Onur Tuna kimdir, kaç yaşında?

Onur Tuna kimdir, kaç yaşında? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ünlüler de ‘evde kal’ çağrılarına uyuyor. Vaktinin çoğunu evde geçiren Onur Tuna ise sakallarını kesti ve sakalsız fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı. Onur Tuna sakalsız hali haberimizde…

ONUR TUNA’DAN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Kendini salgın nedeniyle karantinaya alan Onur Tuna imajını değiştirdi. Sakallarını kesip saçının yanlarını da kısaltan Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Sakalsız halini ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Onur Tuna, ardından yeni imajını beğenmeyen hayranlarına şu şekilde seslendi;

"Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya."

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Aslen Çanakkalelidir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ortaokul yıllarında lisanslı olarak voleybol ve basketbol oynamıştır. Onur Tuna ayrıca İzmir'de 4 yıl model olarak çalışmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri alan Onur Tuna, oyunculuk kariyerine 2011 yılında ‘Hayat Devam Ediyor’ adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Onur Tuna, 1.95 metre boyunda, 87 kilo ve Yengeç burcudur.

ONUR TUNA ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2011 – Hayat Devam Ediyor (Sıraç) (TV Dizisi)

2014 – Bi Küçük Eylül Masalı (Atıl) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta (Filinta Mustafa) (TV Dizisi)

2016 – Cesur Yürek (Ömer) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Alihan) (TV Dizisi)

2019 – Mucize Doktor (TV Dizisi)