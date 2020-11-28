Onur Saylak'tan Şahsiyet'le ilgili çarpıcı açıklama: Bireysel hafıza ile toplumsal hafıza arasında ilişki kurduk!

Kara Hafta İstanbul Festivali kapsamında Yeni Platformlarda Polisiye: Şahsiyet Fenomeni başlıklı oturum gerçekleştirildi. Şahsiyet'in senaristi Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, Haluk Bilginer'e En İyi Erkek Oyuncu dalında Emmy ödülünü getiren Şahsiyet dizisi üzerinden, yeni film ve dizi izleme platformlarındaki polisiye konusu ele alındı.

Günday, "Şahsiyet" dizisine başlarken ilk olarak Saylak'la beraber epizodik bir dizi yapmaya karar verdiklerini belirterek, her hikayenin kendi türünü kendisinin belirlediğini söyledi.

Bazı epizodik anlatımlı hikayelerin dizi, sinema filmi, roman ya da opera olabileceğine işaret eden Günday, "Daha filminden sonra oturup, epizodik anlatımlı bir şey üzerine düşünmeye başladığımızda Onur'un bir seri katil fikri vardı ve 'örüntülü bir davranış biçimi nasıl olur', 'kendini tekrarlayan bir suç etrafında nasıl bir hikaye anlatılır' diye tartışıyorduk. Ben türlerin tam olarak aslında nerede başladığını veya nerede bittiğini bilmediğim ve çok da ilgilenmediğim için daha çok (senaryoda) ana karakter üzerinden neyi anlatabileceğimizi düşünerek ilerledim" dedi.

Hakan Günday, dizinin hikayesi üzerine tartışırken daha sonra hafıza meselesinin ortaya çıktığını aktararak, şöyle devam etti: "Hafıza üzerine ne yapılabilir fikri ve hafıza yoksunluğundan sürekli tekrarlanan suçlar, hepsi hikayede bir araya geldi. Ayrıca hikaye anlatmanın belki de ilk önce anlatıcıya, bir yönetmen, senarist veya romancı olarak kattığı en büyük şey, belki de o hikaye sayesinde kendi yaşadığı değişim, hikayeyi anlattığı süreç içinde kendi girdiği maceradan öğrendikleri. Dolayısıyla dizideki diğer karakterler de yeni yönlere gidebilmemizi sağlayan karakterlerdir."

Dizideki ana karakterin kullandığı 8 numaralı dairenin Agah Beyoğlu'nun bilinçaltı olduğu benzetmesini yapan Günday, "Eğer siz unutmayı tercih ederseniz bilinçaltınız 8 numara gibi tozlanıyor, kirleniyor. Kapısına demir vuruyorsunuz ama er geç geri dönüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Dizinin yönetmeni Onur Saylak ise dizideki Agah Bey karakterinin hafızasını kaybetmesiyle aslında bireysel hafıza ile toplumsal hafıza üzerinde bir ilişki kurmaya çalıştıklarını anlatarak, "Yani Agah Beyoğlu, hafızasını kaybedeceğini öğrendiği zaman eyleme geçiyor. Aslında öyle bir çağda yaşıyoruz ki unutmak üzerine kurulu bir çağ. Çünkü çağın toplamına bakarsanız, herhalde her anlamda en vahşi dönemlerden bir tanesindeyiz. O yüzden de aslında toplumsal hafızanın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar önemsediğimizi görüyoruz. Bu anlamda sürekli aynı suçların tekrar tekrar işlenir olduğu dünya üzerine bir sürü tartışma yaptık. Bunun görsel kısmına gelirsek de tamamen öz ve biçim ilişkisi üzerine çalıştık" diye konuştu.

Saylak, Şahsiyet dizisinde ve Daha filminde oyuncu kadrosu açısından çok şanslı olduklarını ifade ederek, "Haluk (Bilginer) abi olsun, Cansu (Dere) olsun, Hümeyra olsun, Müjde Ar, Necip Memeli gibi hepsi elinden geleni yaptı ve çok iyi performanslar sergiledi. Biz de onların rahat etmesi için elimizden geleni yaptık. Çünkü bizim için önemli olan sette Hakan'ın müthiş yazımını var edebilmekti. O kadar iyi yazılmış bir metindi ki, bize sette sadece zevkle çalışmak kaldı. Sonuçta da Haluk abinin, Emmy'e kadar uzanan bir serüveni oluştu" dedi.