Onur Saylak ve Gözde Yılmaz'ın evli olduğu gerçeği ortaya çıktı

Tuba Büyüküstün ile Gönülçelen adlı dizide tanışıp evlenen ve iki çocuğu dünyaya gelen Onur Saylak çifti evliliklerini noktalamıştı. Onur Saylak boşanmasının ardından Gözde Yılmaz ile yeni bir ilişkiye başladı.

Onur Saylak, geçtiğimiz günlerde oğlu Deniz Ali’yi kucağına almış ve üçüncü kez baba olmuştu. Bebeğini kucağına alan Onur Saylak ve Gözde Yılmaz çiftinin bebek haberini aldıktan sonra evlendiği iddia edilmişti.

ONUR SAYLAK VE GÖZDE YILMAZ'IN EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Üstündağ’ın haberine göre 3 yıldır birliktelik yaşayan Onur Saylak ve Gözde Yılmaz çifti Mart ayında düğün yapacaktı ancak pandemi nedeniyle sade bir nikahla dünayevine girdi.

Ünlü çift, evlenmelerinin ardından yakın dostları ile kutlama yapmayı pandemi sonrasına erteledi.