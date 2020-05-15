Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Magazin kulisleri bomba bir haberle çalkalanıyor. Hürriyet'in haberine göre; 6 yıl evli kaldığı, ikiz çocuklarının annesi Tuba Büyüküstün’den 2017’de boşanan Onur Saylak yeniden baba oluyor.

BABALIK HEYECANI

3 yıldır menajerlik yapan Gözde Yılmaz’la birlikte olan ünlü oyuncu, üçüncü kez baba olacağı için heyecanlı.

TUBA İLE ONUR NEDEN BOŞANMIŞTI?

2012 yılında Paris Konsolosluğu’nda nikâh defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya’ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.

Büyüküstün daha sonra işletmeci Umut Evirgen’le yeni bir aşka yelken açtı. Onur Saylak cephesinde ise sessizlik hakimdi. Ta ki Saylak 3 yıl önce gönlünü menajer Gözde Yılmaz’a kaptırana kadar. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak’ın Bağdat Caddesi’ndeki evinde birlikte oturuyor.

EVLİLİK İÇİN ACELE ETMİYORLAR

İddialara göre Gözde Hanım, henüz 2 aylık hamile. Ve çift nikâh masasına oturmak için acele etmiyor.